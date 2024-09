Salerno protagonista dell’Innovazione | inaugurata nuova sede ITSVIL un Hub tecnologico di eccellenza

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Oltre 1000 metri quadrati di spazi moderni e dinamici, ideati per ospitare progetti innovativi in linea con la mission aziendale, con aree relax e stanze virtuali, al fine di garantire il benessere dei dipendenti e promuovere un ambiente di lavoro stimolante e inclusivo. Taglio del nastro alla presenza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per ladiin via Antonio Amato, 26, nella zona industriale di. L’azienda, leader nel settore dell’Information & Communication Technology, conta oltre 170 addetti e partnership con alcuni dei principali player informatici a livello nazionale e internazionale. “Un’azienda della provincia di, con quasi 200 dipendenti, attenta al welfare aziendale, con il 70% di laureati provenienti dalla nostra Università di” – ha esordito il Presidente De Luca nel suo intervento con la stampa.