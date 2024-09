Sai perché a Roma ci sono tante fontane? Ecco come venivano usate in passato

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 11 settembre 2024)è ricca di monumenti e opere d’arte da molti ancora inesplorate. La Capitale è da tutti conosciutaCittà eterna e si contraddistingue per la sua bellezza ed unione di storia, tradizione e cultura. Un punto forte è il numero delleche vi si trovano, situate in diverse zone. Esseveramentee dietro a tale aspetto vi è un motivo: il loro utilizzo in. Quantecie qual era il loro utilizzo? Chi vive ae i milioni di turisti che ogni giorno raggiungono la città avranno potuto constatare che vimolte. Complessivamentecirca 5.000di cui 200 nasoni e 90monumentali sarebbero site nel centro storico.