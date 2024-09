Roma | De Rossi alle prese con gli infortuni per Marassi under 21 | Baldanzi ne fa tre

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024)11 settembre 2024 - Sono ripresi i lavori all'interno di Trigoria, ma per la squadra capitolina non arrivano buone notizie dai campi. La pausa per le Nazionali volge al termine e se molti dei giallohanno già fatto rientro alla base, si attendono ancora gli ultimi per riprendere il lavoro a ranghi interi, con Paulo Dybala, l'ultimo in ordine temporale a rientrare nella Capitale, il quale lo farà solo nella giornata di giovedì, visto che nella notte italiana di oggi sarà in campo con la sua Argentina contro la Colombia per le qualificazioni ai pmi Mondiali, in un rematch dell'ultima finale di Copa America. Tra i vari rientrati ci sono però alcuni dei giocatori che hanno accusato problemi fisici prima o durante il lavoro con le rispettive rapntative nazionali.