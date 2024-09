Rientro a scuola e a lavoro la psicoanalista Lucattini | Rischio sovraccarico di fatica fisica e mentale

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Settembre è sinonimo di ripresa: i bambini tornano ae gli adulti ritornano aldopo un periodo di vacanza. Tuttavia, ilnella routine quotidiana può rivelarsi una sfida sia per i più piccoli, che per gli adulti. Il cambiamento di ritmo può causare stress, ansia e difficoltà nel riadattamento, influenzando il benessere emotivo,e fisico. Come possiamo affrontare il ritorno alla normalità con maggiore serenità? L'articoloe a, la: “di” .