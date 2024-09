Polizia | Formisano nuovo dirigente del commissariato di TeleseTerme

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDa lunedì 9 settembre è entrato a far parte dell’organico della Questura di Benevento il Commissario delladi Stato Fabioche ricoprirà l’incarico difacente funzioni deldi P.S. di Telese Terme. Nato a Napoli nel 1990, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università “Federico II” di Napoli, ove ha conseguito anche i titoli di specializzazione per le professioni legali e di perfezionamento in Diritto dell’Unione Europea, abilitandosi successivamente all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Napoli. È entrato a far parte delladi Stato nel 2018, frequentando il X corso per Vice Ispettori delladi Stato, al termine del quale ha svolto servizio presso la Questura di Napoli –di P.S.