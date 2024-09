Pioggia di medaglie per il Canoa Club Dianati mattatrice nel lago di Caldonazzo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Giovani velocisti delFerrara protagonisti suldiin Trentino, dove nel fine settimana appena concluso, si è svolto il “Meeting delle Regioni”, nel quale si sono dati battaglia i migliori atleti selezionati per ogni regione, oltre che la tappa conclusiva del “Giovani”, il più importante circuito agonistico a livello giovanile promosso dalla Federazione ItalianaKayak, per le categorie Allievi e Cadetti. Alle manifestazioni hanno partecipato più di 900 atleti di età compresa tra i 9 e i 14 anni, in rappresentanza di 13 comitati regionali e 90 società provenienti da ogni parte d’Italia. IlFerrara è arrivato in Trentino con una squadra composta da sei atleti: Pola, Giorgia Ferranti, Riccardo Ercolin, Mattia Rizzieri, Francesca Grandi e la piccolissima Daciana Racovit, accompagnati dall’allenatore Raffaello Ramponi.