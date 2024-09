Piero Chiambretti | Candiderei la Boccia a segretaria PD ha fatto vacillare più lei il Governo che la Sinistra Pier Silvio Berlusconi voleva restassi a Mediaset

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024)è un fiume in piena durante la presentazione milanese della seconda edizione (ma il conduttore ha firmato anche per una terza edizione) di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”, da domani in prima serata su Rai 3 per 6 puntate. Le protagoniste femminili annunciate saranno tre new entry: Asia Argento, Alba Parietti e Rosita Celentano. “Poi avremo Edoardo Camurri e il ritorno di Gene Gnocchi su Rai 3. E tanti altri parteciperanno come comici, giornalisti, e corrispondenti Rai”, ha aggiunto. Tra gli ospiti della prima puntata Darko Peri?, l’attore serbo noto per il ruolo di Helsinki nella serie televisiva “La casa di carta” e “un pezzo della storia politica italiana Claudio Martelli. Lui ha avuto quattro matrimoni e cinque figli. Chi meglio di Martelli per parlare di crisi matrimoniali?”, ha detto il conduttore.