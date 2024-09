Perché al trumpiano Colby piace il rapporto Draghi sull’Ue

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Elbridgepotrebbe avere un ruolo di primo piano nella sicurezza nazionale degli Stati Uniti se il candidato repubblicano, l’ex presidente Donald Trump, dovesse essere rieletto a novembre. Per lui, già deputy assistant secretary al Pentagono nella prima amministrazione Trump e mente della Strategia di difesa nazionale del 2018, c’è l’ipotesi di consigliere per la sicurezza nazionale alla Casa Bianca. Il nipote di William, già direttore della Cia negli anni Settanta con un passato operativo anche in Italia negli anni Cinquanta, rifiuta l’etichetta di isolazionista: è convinto che le relazioni transatlantiche siano importanti, che la Russia sia una minaccia molto seria ma che non esista minaccia paragonabile alla Cina. Dovrebbe essere quella la priorità, a partire dalla spesa, degli Stati Uniti, dice.