Osimhen creava un clima di tensione scelta forte per rasserenare lo spogliatoio Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 settembre 2024)undiperlo). Ladello Sport tira un bilancio dei primi cento giorni a Napoli di Antonio Conte. E si sofferma anche sulle scelte estive, quelle più conservative (la permanenza di Kvaratskhelia e Di Lorenzo) e quelle di rottura come l’addio di. Scrive la: Antonio Conte è stato chiaro da subito anche sul mercato: Kvara e Di Lorenzo sono i pilastri e non si toccano., invece, è un discorso a parte che deve sistemare la società . Lui con Victor ha parlato, gli ha chiesto di dare l’esempio e di impegnarsi finché non si sarebbe risolta la questione legata alla sua cessione. Ma l’idillio è durato poco anche perché ilera da tempo infuocato.