Novità Conte l’ex vice-allenatore è convinto | Lo farà sicuramente anche al Napoli

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Antoniosta plasmando ildel presente e del futuro, madi cosa accadrà entro le prossime settimane. Terminati gli impegni delle Nazionali, per i club di calcio è tempo di tornare a concentrarsi sugli impegni in campionato e delle relative coppe da disputare.ilha ripreso a lavorare a pieno ritmo sotto gli attenti ordini di Antonioal Training Center di Castel Volturno. Lo score delle prime tre giornate in Serie A è stato di una sconfitta e due vittorie, con gli azzurri che adesso sono attesi dal Cagliari. La sfida con i sardida apripista a un ciclo di gare importanti, che probabilmente diranno in maniera precisa a quale obiettivo può ambire la formazione partenopea. Misterpotrà comunque lavorarecon i nuovi acquisti messi a disposizione della società: Scott McTominay e Billy Gilmour.