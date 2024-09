Nations League | pari tra Olanda e Germania vince ancora l' Inghilterra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Milano, 11 settembre 2024 - Termina la seconda giornata di Uefae tutti i giocatori impegnati nelle rispettive nazionali possono fare rientro alle squadre di club per la ripresa dei campionati. Una sosta positiva per l'Italia,nte in entrambi gli incontri, idem per l'che ha battuto anche la Finlandia grazie a Harry Kane che ha festeggiato con una doppietta la presenza numero 100 con i Tre Leoni. Pareggio divertente tradove c'è tanta Serie A protagonista. Sono infatti il milanista Reijnders (2') e l'interista Dumfries (51') a fermare i tedeschi, capaci di rimontare la rete del rossonero con Undav (38') e Kimmich (48'). Ripercorriamo tutti i risultati didi ieri sera. Lega A, Gruppo 3 Lariprende l'di Koeman e riesce a portare a casa almeno un punto, ma in vetta al girone restano i tedeschi.