Napoli Spinazzola | Lukaku? Con lui senti un peso diverso dentro la squadra

(Di mercoledì 11 settembre 2024) “? Ho avuto la fortuna di giocarci con la Roma ed al primo allenamento giàunlale giocate che lariesce a fare. Sta mettendotanta tanta benzina e non so come risponderà il suo corpo, ma è già cambiato nel giro di una settimana. Fa un lavoro incredibile per la. È un target incredibile: averlo o non averlo ti cambia il mondo. Puoi buttare anche una palla brutta lì con una sportellata te la ripulisce”. Lo ha detto l’esterno delLeonardoa Radio Crc, soffermandosi sull’arrivo dell’attaccante belga, autore di una delle reti che sono servite ai partenopei per la vittoria sul Parma in casa. “Penso che l’unione sia l’elemento più importante della forza del nostro spogliatoio – ha aggiunto il terzino campione d’Europa ad Euro 2020 -.