Miliardario compra una Ferrari da 2 milioni la parcheggia e la lascia lì per 10 anni | Mi sono completamente dimenticato di averla

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Immaginate di acquistare unaF40, un gioiellino dal valore didi euro, e poi dimenticarvi di. Sembra la trama di un film surreale, eppure è esattamente ciò che è accaduto all’ex campione di tennis rumeno Ion Tiriac, oggie collezionista di auto di lusso. Tiriac, noto per il suo fiuto per gli affari e per la sua passione per le quattro ruote, possiede una collezione di circa 350 vetture, esposte in un museo personale. Tra queste, unaF40 acquistata alla fine degliOttanta per l’equivalente di 630 mila euro attuali. Un gioiello che, tuttavia, è rimasto nascosto ein un parcheggio privato a Monaco di Baviera per ben dieci. La storia è emersa durante un’intervista rita da Tiriac stesso, che ha ammesso con candore: “Hoto la macchina, l’hota e me ne“.