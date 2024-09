Milano arrestato 28enne per istigazione al terrorismo | indagine partita dopo la denuncia di minacce su Instagram

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Un ragazzo di 28 anni di nazionalità marocchina è statoperale per associazione con finalità diinternazionale. L’, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale die condotta dai poliziotti della Digos di, è iniziata lo scorso novembreunaperricevute su un profilo. Il giovane ha precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 11 in questura. L'articoloperalladisuproviene da Il Fatto Quotidiano.