Mese del Cuore riparte la campagna Stay Alive con Danacol

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Milano, 11 settembre 2024 – In occasione deldel, l’iniziativa promossa dacon l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione sui rischi cardiovascolari, sensibilizzando i consumatori sull’importanza del controllo del colesterolo,lapubblicitaria “con”. Lo spot, ideato e realizzato dall’agenzia creativa VMLY&R, vede ancora Elio come protagonista che, sulle note del celebre brano “in’” dei Bee Gees, – ormai iconica colonna sonora dellapubblicitaria – in perfetto stile Seventies dona il suo falsetto distintivo reinterpretando il testo in chiave pop e ironica per lanciare un importante messaggio: per ridurre il colesterolo può servire un aiuto in più, quello di