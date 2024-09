Manchester United il dg Berrada | Rispettiamo le regole

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ilha registrato una perdita netta di 133,5 milioni di euro nella stagione che si è conclusa lo scorso 30 giugno. È quanto si evince dai bilanci dei Red Devils, chiusi in rosso anche nelle due stagioni precedenti, per un totale di oltre 400 milioni. Secondo quanto riporta la Bbc, sono numeri che non dovrebbero violare i regolamenti vigenti in Premier League, cosa invece accaduta a Everton e Nottingham Forest. Queste le parole del direttore generale del club, Omar: “Il club resta impegnato e rispetta sia ledi profitto e sostenibilità della Premier League sia le norme del fair play finanziario della Uefa“. Nonostante ciò, la società afferma che prevede di risparmiare tra 35 e 40 milioni di euro in due anni a partire dal 2025 grazie alla revisione dei costi a livello di club.