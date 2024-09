Mai stata una star del cinema mi sono sentita una disadattata | Kathy Bates la Annie di Misery si ritira dalle scene

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024)non deve morire. Chissà se quando, splendida 76enne, ha annunciato dirsi, a qualcuno è venuto in mente l’atteggiamento piuttosto indispettito dell’infermieraWilkes in. Là la/Wilkes faceva, come dire, di tutto, affinchè il finale del romanzo scritto da Paul Sheldon cambiasse in positivo. Insomma, “l’ultimo ballo” dopo 54 anni di carriera, un Oscar, due Emmy e due Golden Globe sul comodino, lasciano l’amaro in bocca. In un’intervista al New York Times laha spiegato che i suoi fan dovranno godersi il nuovo reboot di Matlock che la vede protagonista perché sarà il suo ultimo lavoro d’attrice.