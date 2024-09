Louis Vuitton Cup previsioni meteo per le semifinali | attenzione a vento e rischio rinvii

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Si preannuncia unmolto leggero per i primi due giorni delledellaCup: tra sabato 14 e domenica 15 settembre, infatti, la brezza sarà poco sostenuta a Barcellona e naturalmente condizionerà le regate, con il concretodi possibilicome si è visto più volte durante il round robin. Leparlano di 5-7 nodi per sabato e di 6-9 nodi per domenica: ricordiamo che da regolamento devono esserci almeno 6,5 nodi per regatare, ma è meglio averne 7-8 nodi per alzarsi in volo. Quantomeno è sempre previsto sole pieno nella località spagnola, proprio come lunedì 16 settembre quando ildovrebbe alzarsi a 6-10 nodi.