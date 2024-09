LIVE Ciclismo cronometro Europei 2024 in DIRETTA | DA NON CREDERE! Oro Affini bronzo Cattaneo! Italia oltre i sogni

Leggi tutta la notizia su oasport

17.46 L'è la seconda nazionale nella storica a mettere a segno una doppietta nellamaschile degli. Prima degli azzurri c'era riuscita la Svizzera nel 2022 grazie all'oro di Bissegger e l'argento di Kung. 17.45 STORICA DOPPIETTA PER L'!! Edoardoe Mattiahanno scritto una pagina delno con il primo oro europeo a. Perè la seconda medaglia aglidopo ilottenuto nelladel 2019. 17.44 Bissegger chiude in dodicesima posizione a 1? 30? da. 17.43 Manca ancora Bissegger che è già dietro ad. L'azzurro non ha ancora esultato ma è oro aritmetico. Certa anche la medaglia di. 17.