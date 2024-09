Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) In quel dio non solo si avvicina il derbyquinta giornata di campionato, macontinuano a dialogare sul futuro inerente allo. Il, a riguardo, nell’edizione odierna sembra sicuro: le due squadre proseguiranno la loro convivenza. “Quello che è cherto è che definitivamente tramontata l’idea di costruirsi ciascuno la propria casa. Le due società hanno fatto i conti da tempo: troppo alto l’investimento per un nuovo, troppo bassi i ricavi, anche per via dei biglietti cherestano comunque deicsamente più bassi in confronto ad altri Paesi”, scrive il quotidiano oggi. Le due proprietà incontreranno venerdì il sindaco dio Beppe Sala e torneranno a valutare la proposita di San Siro, con il il piano per ristrutturarlo che però sembra più caro rispetto a quanto emerso in un primo momento: 700 milioni.