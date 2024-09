L’Hakimi del Napoli l’agente promuove l’affare | possibile acquisto a gennaio!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 11 settembre 2024)FIFA consiglia l’al, paragonando il calciatore a quello che fu Hakimi per Conte ai tempi dell’Inter. La sosta per le nazionali è l’occasione giusta per i club di calcio per mettere a punto le strategie per il presente e anche per il futuro. Anche ilavrà sicuramente sfruttare il periodo di stop del campionato per pianificare le prossime mosse, anche inerenti al calciomercato. Già, perché nonostante la sessione di trasferimenti si sia conclusa da poco, uno dei ruoli che i partenopei proveranno a coprire già aè quello dell’esterno destro di centrocampo. Causa la cessione in ritardo di Victor Osimhen, il d.s. Giovanni Manna e gli uomini mercato della società non hanno avuto modo di completare la squadra da mettere a disposizione di Antonio Conte.