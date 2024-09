La Marzocchina va in archivio Soddisfatti gli organizzatori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Arezzo, 11 settembre 2024 – Grande successo di partecipazione, con numerosi appassionati di sport, cicloturismo e di ciclismo vintage, ma anche di escursionismo e di auto d’epoca, per il fine settimana dell’8 settembre nel Valdarno superiore: la 12° edizione de “La”, la ciclostorica del territorio, e l’inaugurazione dei nuovi pannelli di San Donato in Avane hanno coinvolto oltre 500 persone per momenti di sport, di storia e di cultura. A dare il via alla manifestazione de “La” con la bandiera tricolore sono stati il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi, gli, rappresentanti Enel e di Confcommercio Valdarno.