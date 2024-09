La grande sòla | Boccia fugge da Berlinguer L' ultimo show di Lady golpe

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tanto per nulla. L'annunciatissima intervista di Maria Rosariaa È sempre Cartabianca è stata cancellata all'momento. La baldanzosa imprenditrice campana, partita lancia in resta per raccontare la sua verità, quella a suo dire non ancora emersa e non raccontata dall'ex ministro della Cultura, ci ha ripensato e nel camerino del talk di Bianca, pochi minuti prima dell'inizio, ha annullato l'ospitata e si è rifiutata di comparire in studio. Ma per quale motivo questo cambio di programma? La versione ufficiale della conduttrice è che, a detta di, «sono emersi nuovi elementi su cui i giornalisti presenti non erano sufficientemente informati, quindi si ripromette di tornare fra una settimana».