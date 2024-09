La dolorosa rivelazione di Selena Gomez | Non posso avere figli

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 11 settembre 2024)è sempre stata molto aperta sui suoi problemi di salute, rivelando diil lupus e di aver avuto bisogno anche di un trapianto di rene. In un’intervista all’edizione americana di Vanity Fair, adesso, l’attrice di Only Murders in the Building ha rivelato un altro aspetto doloroso della sua vita privata, spiegando di non poter. “Non l’ho mai detto – ha spiegato nel corso dell’intervista – ma sfortunatamente nonmiei. Ho molti problemi medici che metterebbero a repentaglio la mia vita e quella del bambino. È qualcosa di cui ho sofferto a lungo”.