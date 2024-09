Kvaratskhelia condizioni da valutare ma non c’è preoccupazione Di Marzio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il giornalista Gianluca Didà degli aggiornamenti sulle condizione diche ieri è stato sostituito durante la partita della Georgia contro l’Albania per una botta. Discrive sul suo portale: Restano daledi. Il georgiano ha rimediato una botta nella gara contro l’Albania, in cui è uscito dal campo al 75?. Il numero 77 è atteso nella giornata di oggi, 11 settembre, in Italia dove verrannole sue. Non c’è, comunque, particolaresulle sueha preso una botta in Nazionale, il ct: «Ha giocato con forti dolori». Durante la partita tra l’Albania e la Georgiaè stato sostituito al 75?. Il georgiano durante il primo tempo ha subito una forte botta, ma ha continuato a giocare per aiutare la sua squadra.