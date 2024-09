Karate Elena Lorenzoni sul tetto del mondo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Laka versiliesesi conferma campionessa del. A Fustenfeld in Austria, ha conquistato la medaglia d’oro nella specialità kata (forme) stile goju ryu categoria master per la seconda volta consecutiva. Con un’eccellente prestazione, ha sconfitto le atlete provenienti da Sud Africa, Portogallo e in finale la forte atleta della Repubblica Ceca., tesserata con la società Spazio Sport di Forte dei Marmi, torna quindi in Italia con la medaglia più prestigiosa. "Questo è il mio secondo titolo mondiale, dopo quello conquistato due anni fa a Foligno e sono molto orgogliosa di questo risultato perché confermarsi - dice–Mi sono allenata duramente per tutta l’estate per preparare al meglio questo evento. Sapevo che la concorrenza era agguerrita, ma il mio obiettivo è sempre stato quello di riuscire a salire sul gradino più alto del podio.