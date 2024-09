In Liguria il centrodestra sceglie Bucci al via sfida con Orlando

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Genova, 11 set. (askanews) – In, a meno di 50 giorni dalle elezioni anticipate, può finalmente cominciare la campagna elettorale. Dopo la candidatura alla guida della Regione dell’ex ministro Andreaper il campo largo, oggi è stata infatti annunciata quella del sindaco di Genova Marcoper il. A convincere il primo cittadino, alle prese con gravi problemi di salute, ad accettare lacon l’ex vice segretario del Pd, sono stati i leader nazionali deled in particolare la premier Giorgia Meloni con cui ieri ha avuto una lunga telefonata., che tra i possibili candidati delera quello che secondo i sondaggi aveva più chance di vincere, non dovrà rassegnare le dimissioni durante la campagna elettorale ma solo in caso di vittoria.