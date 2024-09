Il colibrì | dal cast alle location tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il: dalche c’è dasulVincitore del Premio Strega 2020, il romanzo Ilha nuovamente imposto Sandro Veronesi come uno degli scrittori più importanti e noti in Italia. Già noto per Caos Calmo, Veronesi affronta qui quella che viene descritta come la “strenua lotta che facciamo tutti noi per resistere a ciò che talvolta sembra insostenibile”. Il romanzo ripercorre infatti una vita intera tra dolori e amori. Dato il suo successo, anch’esso è diventato poi unnel 2022 per la regista di Francesca Archibugi. Il(qui la recensione), è stato dunque presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2022, dove è stato apprezzato per la capacità di aver saputo riportare il complesso racconto di Veronesi sullo schermo, avvalendosi di undi celebri interpreti del panorama italiano.