Grande successo a Misano per il Gran Premio | impatto economico da 981 milioni E si attende il bis

(Di mercoledì 11 settembre 2024)Adriatico (Rimini), 11 settembre 2024 — La vittoria di Marc Marquez su Francesco Bagnaia, per un campionato più aperto che mai, ma anche un GP da record registrato nell’ultimo appuntamento di. Il dato sugli incassi per tutto il weekend ha parlato di 163.558 spettatori (oltre 20 mila in più rispetto al 2023), come mai registrato prima d’ora. Al ventesimo appuntamento consecutivo corso al “Marco Simoncelli”, è arrivato un primato che riempie di gioia organizzatori, promotori turistici e commercianti di zona. In particolare, è stato registrato un indottodi 98.1(nel 2023 fu di 80.256) e di 212 mila presenze turistiche, distribuite fra la Repubblica di San Marino e la Riviera di Rimini.