Frattesi e Raspadori a rete Gli ex rilanciano l’Italia

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Spazzare via la malinconia di questa pausa per le nazionali, per i tifosi del Sassuolo, diventa un imperativo categorico. Due vittorie e cinque gol per gli azzurri contro Francia e Israele, ma quelli segnati da Davidee Giacomo(tre: il centrocampista in entrambe le partite, la punta solo contro i francesi), da queste parti hanno lasciato il retrogusto amaro di ciò che è stato e non è più. Era così anche la scorsa stagione, ma in A fa meno male, mentre oggi è diverso: si tratta solo di suggestioni, però appunto questa pausa ambivalente ha ricordato a tutti che il percorso era ed è stato quello giusto, anche se il presente, apparentemente, questo aspetto lo contraddice.