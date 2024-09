F1 Norris e Piastri confidano nelle prestazioni della McLaren per fare la differenza a Baku

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Alla vigilia del weekend di(sede del 17° round stagionaleFormula Uno) i riflettori sono tutti puntati sul box, che ha a disposizione la miglior macchina in griglia (ormai da alcuni mesi) e sembra in grado di potersi giocare anche il Mondiale piloti oltre al campionato riservato ai costruttori. Il team di Woking è reduce però da una brutta sconfitta a Monza, in cui ha buttato via una probabile doppietta con una pessima strategia e con una rivedibile gestione dei piloti. Lando, 2° in classifica generale a -62 dal leader Max Verstappen, vuole voltare pagina e punta in alto per il GP dell’Azerbaigian: “È stato incredibile concludere l’ultima gara europea con un podio per il 12° Gran Premio consecutivo. Insieme ai miei ingegneri abbiamo esaminato attentamente lea Monza, individuando aree di miglioramento, sia a livello personale che di squadra.