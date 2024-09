Erano mesi che non pulivano! | lo sfogo di Poletti imbarazzo-Panicucci

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il dramma di Totò Schillaci, ricoverato all'ospedale Civico di Palermo per le complicazioni del tumore al colon con cui sta combattendo da tempo, sta emozionando i lettori sui social e i telespettatori in tv. Non necessariamente gli appassionati di calcio, dal momento che Totò-gol, 60 anni da compiere il prossimo novembre, è sì l'eroe delle “notti magiche” dell'indimenticabile mondiale di Italia 90, ma anche personaggio amato per la sua simpatia in tv. Un anno fa, per esempio, è stato concorrente di Pechino Express e ha approfittato della ribalta dell'adventure reality di Sky per parlare a tutti della sua malattia. Anche Mattino 4, il contenitore mattutino di Rete 4 condotto da Federicae Roberto, offre una finestra per aggiornare sulle condizioni di salute dell'ex bomber.