Elisabetta Franchi | Ho scoperto che mio marito mi tradiva ingaggiando 7 investigatori | mi hanno portato un dossier La cosa che mi ha ferito di più? Lo sfregio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) I tradimenti dele il conseguente divorzio, le accuse di sessismo e il sogno di portare il suo brand in America. Dalle pagine del Corriere della Sera,si racconta in un’intervista senza filtri, affrontando le critiche, le difficoltà personali e i nuovi progetti. Senza tanti giri di parole, la stilista e imprenditrice emiliana parla del difficile momento familiare che sta attraversando, la separazione dal compagno Alan Scarpellini, padre di suo figlio Leone: “Siamo stati insieme 16 anni. Poi ad un certo punto o sono cresciuta troppo io o è rimasto troppo indietro lui”, confessa. Alla base della crisi ci sarebbero state la competizione e i suoi tradimenti: “Non avevamoargomenti in comune, ho fatto il road show per quotarmi in Borsa e non riuscivo neppure a parlargli di ciò che stavo vivendo.