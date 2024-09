E’ morto Luca Giurato | le cause del decesso e le parole di sua moglie

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 11 settembre 2024)all’età di ottantaquattro anni in maniera del tutto improvvisa. Il conduttore non ce l’ha fatta dopo essere stato colpito da un infarto fulminante. A confermare la triste notizia ci ha pensato suaDaniele Vergara alla testata giornalistica Adnkronos: “Eravamo a Santa Marinella, per goderci l’ultimo scorcio di estate”. La donna non ha trattenuto le lacrime e noi facciamo le nostre più sentite condoglianze a lei e a tutti i cari di. Che tu possa riposare in pace. La biografia die la prima volta in TV Maturità classica, poi giornalista professionista, prima a Paese Sera, poi alla Stampa,nel 1986 passa alla direzione del GR1, giornale radio di Radio Rai, poi vicedirettore del TG1 fino al 1990.