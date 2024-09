Due cuori e un camper | Viviamo da mesi dentro la roulotte Ora ci serve una casa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) di Laura Valdesi Duee un. Dove c’è la storia (e la vita) di una giovane coppia arrivata dal Brasile a Montalcino in cerca di un futuro migliore. Per Fernando Cambruzzi, 32 anni, è un po’ il richiamo alle origini visto che un suo antenato era arrivato da bambino nel paese sudamericano. "Il bisnonno, per l’esattezza, giunse lì intorno al 1870. Nella vita ha sempre lavorato in campagna, con l’uva. Lo stesso hanno fatto papà e nonno nella mia città di origine fondata dagli italiani", racconta Fernando. Un segno del destino che insieme alla moglie Thayane, 31 anni, enologa, siano approdati nella capitale del Brunello. "Lei ha avuto un contratto per la vendemmia in un’azienda – racconta Cambruzzi che è zootecnico –, per due. Io invece no per cui ho trovato un’opportunità in un bar ristorante vicino al quale abbiamo posteggiato ildove