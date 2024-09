Ddl sicurezza | Magi ‘su detenute madri altro bluff di Fi’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Dopo quello sullo Ius scholae, arriva il secondodi giornata da parte di Forza Italia, che ritira il suo emendamento parzialmente migliorativo della pessima norma del ddlsullein cambio dell?impegno del governo a monitorare e a presentare una relazione annuale al Parlamento”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo.“Ma quale monitoraggio? Ma quale relazione annuale? Questa attività già esiste e la fa il Garante Nazionale dei diritti delle personeo private della libertà personale, organo statale indipendente che monitora costantemente e presenta una relazione annuale al Parlamento. Insomma alla fine resta l?obbrobrio di questa maggioranza per cui verrà consentito l?ingresso in carcere a bambine e bambini piccolissimi, se non ancora in grembo.