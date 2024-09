Dal 2025 visti elettronici a pagamento per chi entra nel Regno Unito anche dall’Unione europea Costerà 10 sterline

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) A partire dal 2 aprile deli cittadini dell’Unioneche vorrannore nelper soggiorni di breve durata, se non residenti britannici o irlandesi oppure in possesso di un visto lavorativo, dovranno compilare un modulo online e pagare una somma di denaro pari a 10. Questo è quanto annunciato dal governo britannico che ha previsto l’applicazione del sistema di, denominato Eta,per i cittadini comunitari, Italia compresa. L’obiettivo, fa sapere il Ministero dell’Interno britannico, è rendere gli ingressi dei viaggiatori più sicuri ed efficienti. Il sistema che entrerà in funzione sarà simile al modello Esta americano per chi viaggia per turismo negli Stati Uniti.