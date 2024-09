Confronto il 30 ma per ora c’è solo de Pascale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La proposta di Legacoop Romagna allo staff di Elena Ugolini di fissare una nuova data per iltra i candidati è caduta nel vuoto. Lo comunica la stessa Legacoop Romagna. "Nessun riscontro né positivo, né negativo, alle diverse proposte in calendario. Legacoop Romagna prende atto con rammarico del silenzio ricevuto in risposta, nonostante i ripetuti contatti. L’importanza dell’appuntamento elettorale per il futuro del territorio rimane però incontrovertibile. Il dibattito sui temi elettorali, inizialmente previsto per il 19 settembre, è stato quindi confermato e si terrà lunedì 30 settembre nella sala della Cooperazione di C.A.C., in via Calcinaro 1450 a Cesena".