Ci dispiace per tuo figlio poverino… Accuse choc a Ida Platano lei interviene

(Di mercoledì 11 settembre 2024)su Idaa pochi giorni dalla ripresa di Uomini e Donne: la tronista si trova nuovamente al centro di pesanti attacchi sui social.. Tirato in mezzo anche ildella tronista, Samuele, di 14 anni. Non è la prima volta che accade: episodi simili si sono verificati anche in passato, per motivi diversi. Oggi, come allora, Ida ha scelto di non restare in silenzio. Sono giorni intensi per la parrucchiera di Brescia, ormai celebre volto di Uomini e Donne. La sua decisione di lasciare lo studio da sola, alla fine della scorsa stagione, ha suscitato molte polemiche e non è stata ben accolta da parte del pubblico. Le controversie sembrano seguire Ida anche all’inizio della nuova stagione del programma. Le anticipazioni parlano di un confronto atteso con il suo ex corteggiatore, Mario Cusitore, che però non sembra essere avvenuto.