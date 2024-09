C’è lo spauracchio Cesarini per il Seravezza Oggi a Sarzana il recupero a porte chiuse

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il debutto in campionato delPozzi saràdopo che domenica la partita della 1ª giornata del girone E di Serie D 2024/2025 acontro la Fezzanese era saltata per allerta meteo. Le due società già sabato si erano messe d’accordo per posticipare il match di tre giorni così da giocarlo comunque già in settimana e arrivare “senza asterischi“ in classifica alla 2ª giornata (che per i versiliesi fra l’altro sarà subito di fuoco con il Grosseto del rivale direttore Filippo Vetrini che arriverà al “Buon Riposo“ domenica 15 settembre forte del 3-0 sull’Orvietana nella prima giornata).alle ore 16 al “Luperi“ diil match Fezzanese-verrà giocato a, come lo sarebbe stato se si fosse giocato domenica, poiché le tribune dell’impianto ligure sono al momento "inagibili".