Carrarese Successo dell’asta di beneficenza | Abbiamo raggiunto tifosi anche in California

(Di mercoledì 11 settembre 2024) E’ tornata al lavoro lache ieri pomeriggio si è ritrovata al centro sportivo di Montignoso per il primo allenamento della settimana. Nei ranghi è rientrato l’attaccante Stiven Shpendi, di ritorno dall’impegno con la nazionale Under 21 dell’Albania, mentre si attende per oggi l’arrivo di Hjörtur Hermannsson. Il difensore islandese ha giocato per tutti e novanta i minutila seconda partita nel giro di quattro giorni. Stavolta per la “sua“ Islanda, battuta 3 a 1 dalla Turchia nella Uefa Nations League, è andata male ma laritroverà un giocatore "temprato" da impegni internazionali di alto livello. C’è da capire, naturalmente, se le fatiche profuse in nazionale consentiranno a mister Calabro di renderlo subito arruolabile per la sfida col Sassuolo.