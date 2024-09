Campionati italiani di tiro a segno a Bologna è sfida tra Maldini e Monna

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024), 10 settembre 2024 - E’ il giorno della grande. Sembra un duello, visto che vengono usate le pistole, è semplicemente il confronto tra due atleti straordinaria: Federico Nilo, 23 anni, che ha vinto l’argento alle Olimpiadi di Parigi e Paolo. Fino a domenica ci sono idi. La conferma cheè una capitale italiana dello sport. C’è la Coppa Davis a Casalecchio? Sì. Ma a pochi chilometri di distanza dell’Unipol Arena, ci sarà uno storico impianto che ospiterà per sei giorni idi. E’ la stella assoluto in via Agucchi è proprio Federico Nilo, l’atleta cresciuto in via Agucchi che a Parigi, poco più di un mese fa, ha raggiunto il top della sua giovane carriera - ha solo 23 anni - vincendo l’argento nella pistola ad aria compressa.