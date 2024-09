Blitz di Unicredit sale al 9% di Commerzbank Governo tedesco spiazzato sindacati in trincea

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il gruppo italianoha comprato una quota del 4,5% in, portando la sua partecipazione nella seconda banca tedesca al 9%, Le azioni erano state messe in vendita dallo Stato, che rimane in possesso di azioni pari a circa il 10% del capitale. La quota è stata venduta per circa di 702 milioni di euro, spiega l’Agenzia finanziaria tedesca e l’offerta italiana è stata “significativamente superiore a tutte le altre”. La partecipazione in mano avale complessivamente 1,6 miliardi di euro, la banca ha infatti una capitalizzazione di borsa di 17,7 miliardi. Un valore aumentato di ben il 18% dopo l’annuncio dell’operazione. Eppure, secondo quanto scrive l’agenzia Bloomberg, la mossa di Andrea Orcel ha preso alla sprovvista Berlino e sta mettendo in difficoltà il cancelliereOlaf Scholtz.