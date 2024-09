Bergamo massacrò la cugina col batticarne | Si è sentito tradito l’ennesimo fallimento pretesto per uccidere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024)– L”’imputato aveva caricato il rapporto con laStefania di un senso tale da assumere un valore compensativo di altri suoi fallimenti esistenziali (il lavoro, il matrimonio) e da cui aveva tratto la soddisfazione di contare ancora qualcosa per qualcuno. Conseguentemente, il sentirsi (pur erroneamente) ““ dalla, poteva costituire unper dare sfogo all’impulso omicidiario contro la donna, la cui vita e cura costituivano, anzi, un bacino da cui attingere in modo narcisistico il proprio compiacimento”. È un passaggio delle motivazioni di condanna in Corte d’Assise a 15 anni e 8 mesi di Ivano Perico, 63 anni, per l’omicidio dellaStefania Rota, stessa età, uccisa con unnell’abitazione della vittima, dove viveva da sola dopo la morte dei genitori, in via XI Febbraio, a Mapello, l’11 febbraio del 2023.