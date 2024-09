Armi cinesi a Mosca Si rompe l’ultimo tabù?

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Che la Repubblica Popolare Cinese abbia supportato lo sforzo bellico della Federazione Russa non è certo un mistero. A partire dal febbraio 2022 abbiamo visto Pechino impegnarsi in diverso modo a favore di, rafforzando i suoi legami economici con, sostenendola (anche se non direttamente) sul piano diplomatico, di rifornirla con pezzi di ricambio per le sue industrie, di aiutarla ad evadere le sanzioni riguardanti materiale militare imposte dall’Occidente attraverso la triangolazione, e garantendole l’approvvigionamento dei beni cosiddetti “dual-use”. Nel suo supporto a, però, Zhongnanhai non ha mai infranto il “” dell’invio di materiale prettamente militare, considerata come una linea rossa di notevole rilevanza. Eppure, potrebbe non essere così.