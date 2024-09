Apple e Google ecco le supermulte della Corte europea All’Irlanda andranno 13 miliardi di Euro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Forse è anche la difficoltà degli Statipei nel far quadrare i conti ad aver accelerato il percorso che mette nel mirino i gigantitecnologia, da tempo al centro dell’attenzione per le condizioni fiscali agevolate di cui possono godere. A farne le spese, per motivi diversi, sono due colossi come. Ladi GiustiziaUe ha infatti confermato la maxi multa da 2,4diai danni diper “aver abusatosua posizione dominante sul mercato” e per aver “favorito il proprio servizio di comparazione dei prodotti”. LA DECISONELaha così deciso di respingere il ricorso presentato dalla multinazionale delle ricerche online.