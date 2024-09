X Factor Giorgia al debutto da conduttrice Ce la metterò tutta

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 10 settembre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “Sangue e arena ha rotto i co, siamo capaci di discutere anche in maniera molto animata senza trascendere in volgarità”. Il benvenuto alla 18^ edizione di X, con l’evidente cambio di linea, lo dà Manuel Agnelli, veterano del talent show di Sky Italia al via giovedì 12 settembre. Rientrato in giuria dopo due edizioni, Agnelli avrà come colleghi Paola Iezzi, Achille Lauro e Jake La Furia, alnel programma così come la. “La scommessa è stata trovare una giuria e una conduzione nuova che avesse sintonia. Da questi 5 artisti, che sono persone bellissime, ci aspettiamo che offrano ai concorrenti competenza e solidità”, ha spiegato Antonella d’Errico, executive vice president content Sky Italia, parlando della novità più importante del programma, la finale in programma a Napoli in piazza del Plebiscito il 5 dicembre.