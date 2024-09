Vincio torna la paura a Cerreto Guidi Residenti esasperati | Ogni volta che piove qui rischiamo tutto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024)(Firenze), 10 settembre 2024 – La situazione si è normalizzata e con il passare delle ore l’acqua che aveva causato gli allagamenti in diverse zone del territorio è defluita anche alla luce dell’intervento degli addetti ai lavori, fra tecnici, volontari e operai. Ma dopo la «grande» non è ancorato il sereno, perlomeno a Stabbia. E in questo caso non si parla del meteo: le abbondanti piogge di domenica, se da un lato hanno avuto un impatto decisamente meno forte dell’alluvione dello scorso 2 novembre che mise in ginocchio gran parte del territorio comunale, dall’altro sembra aver risvegliato timori non delsopiti fra la cittadinanza.