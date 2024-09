Uomini e Donne ex corteggiatrice sbotta sui social | Basta criticare le altre mamme per sentirvi migliori!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 10 settembre 2024) Una exdiha recentemente condiviso un messaggio sui, rispondendo alle critiche ricevute riguardo sua figlia ed il modo in cui la gestisce. Si tratta di Federica Benincà che ha avuto la sua piccola Arianna con il marito, il calciatore Ettore Gliozzi. Con un messaggio, diretto e pieno di sincerità, la Benincà ha voluto far capire come molte volte lenon siano solidali tra loro, ma tendano a giudicarsi a vicenda. Federica ha esordito affrontando una delle critiche più comuni che riceve dai suoi followers, ovvero le ginocchia sbucciate di sua figlia: Ari ha le ginocchia sbucciate? Corre e cade, succede a tutti i bambini. Ogni bambino cade e si rialza, e questo è un aspetto naturale del loro percorso di crescita.