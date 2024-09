Un francese tifoso delle Aquile da vent’anni | Il mio è un affetto che nasce da lontano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Anche in Francia si tifa lo Spezia. A tenere alto il nome della formazione aquilotta è Tommaso Fusciardi,abitante a Parigi, da oltreappassionato supporter dei colori bianchi. Fusciardi, in vacanza in Lunigiana, terra che diede i natali ai suoi familiari, ha sempre seguito a distanza, con grandee partecipazione, le sorti della sua squadra del cuore. Unche tifa Spezia, comequesta passione per i colori bianchi? "Tifo lo Spezia perché le mie origini sono italiane, nella fattispecie lunigianesi visto l’appartenenza della mia famiglia a Barbarasco di Tresana. E in Lunigiana, com’è noto, il club calcistico più seguito è lo Spezia Calcio". La sua prima volta al ‘Picco’? "Un ricordo davvero indimenticabile: varcai la soglia dello stadio spezzino nell’agosto 2000 in occasione del match amichevole contro la Fiorentina.